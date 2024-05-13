Польша планирует «сделать непроходимым» заграждение у границы с Белоруссией

«Будет усиление, которое разработано Силезским Политехническим университетом и нашими инженерами. Для того, чтобы оно было непроходимым. Сама модернизация заграждения скорее всего будет стоить около 1,5 миллиарда злотых (около 375 миллионов долларов)», — сказал Томчик журналистам.
Он добавил, что в настоящее время заграждение на границе недостаточно эффективно сдерживает нелегальных мигрантов. «Сегодня это выглядит так, что мигранты при помощи белорусских служб, используя лишь домкрат, способны преодолеть этот заграждение», — сказал замминистра.
При этом он признал, что польские пограничники вытесняют обратно в Белоруссию нелегалов, пойманных непосредственно на границе. «Польское законодательство говорит о том, что есть приграничная полоса, ширина которой составляет 15 метров. Там есть польские службы, они не допускают пересечения границы. Если кто-то пересекает границу, применяется закон. Если кто-то ищет убежища, он может получить это убежище. Но если кто-то пойман на границе, если это незаконное пересечение границы, то этого кого-то разворачивают. Так работает польское законодательство, в этом нет ничего плохого», — пояснил Томчик.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекли попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.