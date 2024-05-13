Польша планирует «сделать непроходимым» заграждение у границы с Белоруссией

При этом он признал, что польские пограничники вытесняют обратно в Белоруссию нелегалов, пойманных непосредственно на границе. «Польское законодательство говорит о том, что есть приграничная полоса, ширина которой составляет 15 метров. Там есть польские службы, они не допускают пересечения границы. Если кто-то пересекает границу, применяется закон. Если кто-то ищет убежища, он может получить это убежище. Но если кто-то пойман на границе, если это незаконное пересечение границы, то этого кого-то разворачивают. Так работает польское законодательство, в этом нет ничего плохого», — пояснил Томчик.