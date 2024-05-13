На Украине отреагировали на перестановки в Минобороны России

«Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма. Результаты можете оценить самостоятельно», — отметил Кущ в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), на его заявление обратило внимание «РИА Новости».
По словам Куща, в настоящее время всё сводится к резкому росту динамики военно-промышленного комплекса (ВПК) России и наращиванию в РФ военного производства. Также украинский экономист отметил, что Белоусов сыграл роль «в создании модели роста экономики РФ, глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям».
12 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ. Кроме того, на должность директора Службы внешней разведки (СВР) был предложен Сергей Нарышкин.
Белоусов занимал пост первого вице-премьера правительства РФ. До этого он занимал должность помощника президента по экономическим вопросам, был министром экономического развития РФ, директором департамента экономики и финансов аппарата правительства РФ. С 1981 по 2006 год Белоусов работал в Академии наук.