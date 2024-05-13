На Украине отреагировали на перестановки в Минобороны России

«Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма. Результаты можете оценить самостоятельно», — отметил Кущ в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), на его заявление обратило внимание «РИА Новости».