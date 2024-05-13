Что означает выдвижение экономиста Андрея Белоусова в министры обороны

Предложив на пост министра обороны гражданского, Владимир Путин продолжил сложившуюся при нем традицию. Первым назначенным Путиным министром стал выходец из разведки генерал Сергей Иванов (возглавлял военное ведомство с 2001 по 2007 годы), его (при президенте Дмитрии Медведеве) сменил бывший главный налоговик Анатолий Сердюков, проработавший пять лет. Сергей Шойгу, инженер-строитель по образованию и создатель Министерства по чрезвычайным ситуациям, в 2012 году пришел на пост главы Минобороны с должности губернатора Московской области.

65-летний Андрей Белоусов всю жизнь связан с экономикой. Окончив экономический факультет МГУ им. Ломоносова, он занялся научной деятельностью — сначала в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР, потом в Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭПНТП) академии наук СССР. В 1990—2006 годах был старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН.

В 2000-м году он стал внештатным советником председателя правительства, с 2008 по 2012 годы был директором правительственного департамента экономики и финансов. Потом около года возглавлял министерство экономического развития, с 2013 по 2020 годы Белоусов был помощником президента Путина, а в январе 2020-го, после утверждения Михаила Мишустина премьер-министром, стал его первым заместителем.

«Белоусов имеет репутацию чиновника, принимающего решения, исходя из интересов государства. Его сильная сторона — умение абстрагироваться от попыток влияния со стороны заинтересованных групп, иногда даже от собственных симпатий или антипатий, и принять решение», — описывает стиль работы Белоусова его знакомый.

«Белоусов — человек стратегически мыслящий, что проявилось в большом интервью РБК на ПМЭФ в 2023 году, где он говорил достаточно концептуальные вещи, и про современное мироустройство, и про геополитику, и про перспективы развития современного мира», — отмечает первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин. В этом интервью Белоусов, в например, говорил, что «Россия может стать хранителем традиционных ценностей Запада», а чтобы стране быть суверенной необходимо «обладать собственными смыслами».

На посту первого вице-премьера Белоусов выступал и с жесткими заявлениями. Так в мае 2021 года он заявил в интервью РБК, что на фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании в 2020 году увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. «Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал он. В декабре того же года он заявил, что части металлургических компаний «государство стало сильно мешать».