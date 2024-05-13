Опубликован комментарий Сергея Шойгу перед отставкой правительства 6 мая

«Я думаю, даже слово “беспрецедентные” — оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны. Я тут полностью согласен с тем, что сказал президент — это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны», — добавил он.