Опубликован комментарий Сергея Шойгу перед отставкой правительства 6 мая

«Это подведение определенных итогов, а если говорить точнее, определенного этапа. Этапа, который венчает собой назначение нового кабинета, оценка работы этого кабинета. Естественно, каждый оценивает свою работу за прошедший период», — сказал господин Шойгу. Он отметил, что президент дал высокую оценку работы правительства.
Фрагмент комментария показали в программе «Москва. Кремль. Путин». Полностью его опубликовал ведущий программы Павел Зарубин в Telegram.
В расширенной версии Шойгу отмечает, что правительство добилось результатов в «сложнейших, тяжелейших условиях». Сначала была пандемия, затем — «беспрецедентные санкции».
«Я думаю, даже слово “беспрецедентные” — оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны. Я тут полностью согласен с тем, что сказал президент — это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны», — добавил он.
В заключении Шойгу сказал: «Что-то уже пройдено, что-то предстоит пройти тем, кто придет в новый кабинет».
В воскресенье, 12 мая, вечером президент Владимир Путин внес в Совет федерации кандидатуры министров и руководителей ведомств, подчиняющихся непосредственно главе государства. Почти все руководители этого блока сохранили свои позиции, за исключением Сергея Шойгу. Президент предложил в качестве кандидата на пост министра обороны Андрея Белоусова, который в прежнем составе правительства работал первым вице-премьером. Господин Шойгу назначен секретарем Совета безопасности вместо уходящего на другую работу Николая Патрушева. О дальнейшей судьбе последнего в Кремле пообещали сообщить в ближайшие несколько дней.