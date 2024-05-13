Генштаб ВСУ заявил о тактических успехах российских войск в Харьковской области

«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично развивается. В настоящее время враг имеет тактический успех», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Telegram.
Утверждается, что штурм со стороны российской армии продолжается. Со стороны ВСУ «продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации».
Продвижение российских войск также признал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на харьковском направлении идут ожесточенные бои, есть села, «которые фактически из серой зоны превратились в зону боевых действий». Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о «существенном обострении» обстановки в Харьковской области.
Минобороны Украины на прошлой неделе заявило об усилении наступления Вооруженных сил РФ в Харьковской области. В приграничных населенных пунктах проводится эвакуация. Минобороны РФ утверждает, что российская армия взяла под контроль несколько населенных пунктов в Харьковской области.