Кандидатуру Дегтярёва на пост министра спорта одобрил комитет Госдумы

Кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва на должность министра спорта России одобрил комитет Государственной думы РФ по физической культуре и спорту. Об этом сообщил официальный Telegram-канал федерального правительства.
Напомним, 11 мая председатель правительства РФ Михаил Мишустин выдвинул Дегтярёва на пост министра в обновлённом составе органа исполнительной власти. 12 мая глава глава региона отбыл в Москву, назначив перед отъездом первого вице-губернатора Александра Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
В ходе заседания комитета Дегтярёв отметил, что важнейшим приоритетом его работы в случае назначения на министерский пост станет реализация указа президента Владимира Путина о национальных целях, а именно, обеспечение демографического роста, патриотическое воспитание молодёжи, сохранение традиций и духовных ценностей. В связи с актуальными вызовами могут быть внесены правки в закон о физической культуре и спорте.
«Основной акцент будет сделан на развитие массового спорта как основы здоровья и вовлечения населения в активную жизнь. Детско-юношеский спорт должен становиться более доступным. Спортивный принцип во всем будет главным приоритетом», — сказал Дегтярёв.
Также кандидат в министры спорта отметил, что проконтролирует исполнение задач, поставленных президентом во время послания Федеральному собранию 29 февраля — обеспечить ежегодное строительство не менее 350 спортивных объектов, привести в порядок уже существующую инфраструктуру и разработать алгоритм по налоговому вычету.