Кандидатуру Дегтярёва на пост министра спорта одобрил комитет Госдумы

В ходе заседания комитета Дегтярёв отметил, что важнейшим приоритетом его работы в случае назначения на министерский пост станет реализация указа президента Владимира Путина о национальных целях, а именно, обеспечение демографического роста, патриотическое воспитание молодёжи, сохранение традиций и духовных ценностей. В связи с актуальными вызовами могут быть внесены правки в закон о физической культуре и спорте.