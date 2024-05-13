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Виктор Пинский выделил самые значимые направления работы Трутнева в ДФО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Юрия Трутнева на пост вице-премьера.

Источник: PrimaMedia.ru

Председатель комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский рассказал о значимости работы Юрия Трутнева на посту вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, выделив основные ее направления, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Юрия Трутнева на пост вице-премьера. В воскресенье кандидаты в правительство проводят встречи в Госдуме.

«За последние годы Юрий Петрович проделал большой объем важной работы. Произошел запуск новой модели развития Дальнего Востока. Заработали режимы территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Дальневосточные гектар и ипотека показали свою востребованность, их модели было решено перенести и на другие регионы… Юрий Петрович показал свою эффективность, желаю ему дальнейших успехов в работе на благо Отечества», — сообщил Пинский.

Он отметил, что лично видит развитие региона, запуск предприятий, открытие инфраструктурных объектов. Восточный экономический форум стал значимым событием международного масштаба, также рассказал Пинский.

Госдума