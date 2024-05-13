Виктор Пинский выделил самые значимые направления работы Трутнева в ДФО

«За последние годы Юрий Петрович проделал большой объем важной работы. Произошел запуск новой модели развития Дальнего Востока. Заработали режимы территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Дальневосточные гектар и ипотека показали свою востребованность, их модели было решено перенести и на другие регионы… Юрий Петрович показал свою эффективность, желаю ему дальнейших успехов в работе на благо Отечества», — сообщил Пинский.