Глава села Тайшетского района погиб в зоне СВО

«Всей душой уважаю этого человека, Мужчину с большой буквы. Но, к сожалению, чуда не случилось. Он вернётся героем, навсегда оставшись в нашей памяти. Сколько мы с ним ещё не сделали, сколько он ещё хотел сделать. Отзывчивый, принципиальный и душевный человек, он не мог иначе, он ушёл поддержать парней», — написала парламентарий в своем Telegram-канале.