Глава села Тайшетского района погиб в зоне СВО

«Всей душой уважаю этого человека, Мужчину с большой буквы. Но, к сожалению, чуда не случилось. Он вернётся героем, навсегда оставшись в нашей памяти. Сколько мы с ним ещё не сделали, сколько он ещё хотел сделать. Отзывчивый, принципиальный и душевный человек, он не мог иначе, он ушёл поддержать парней», — написала парламентарий в своем Telegram-канале.
Напомним, что Дмитрий Чарушников отправился на СВО в начале февраля 2024 года.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ.
Дмитрий Александрович Чарушников родился 9 апреля 1975 года в селе Шелаево. Окончил сначала Красноярский инженерно-строительный институт, потом Восточно-Сибирский институт МВД. Работал в полиции. В 2018 году выдвинул свою кандидатуру на должность главы муниципального образования и выиграл выборы. В 2023 году победил повторно на выборах. В феврале 2024 года добровольцем отправился на СВО.
«Решение пришло не сразу. Я много размышлял о том, что происходит в мире, в стране, но потом для себя понял, что мое место там. Я верю в победу России и хочу вложить свой посильный вклад в достижение общей цели», — цитирует его слова Наталья Дикусарова.