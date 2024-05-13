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В Пермском крае простились с 42-летним бойцом Кучукбаевым, погибшим на СВО

Он погиб в марте 2024 года.

Источник: Соцсети

Прощание с 42-летним рядовым Вильнуром Кучукбаевым, погибшим на специальной военной операции, прошло в Пермском крае.

Об этом рассказали в администрации Бардымского муниципального округа. Мужчина родился 3 августа 1981 года. После школы получил образование по профессии «Водитель-электрогазосварщик». Проходил военную службу в качестве кинолога.

Вильнур Кучукбаев подписал контракт на службу в сентябре 2023 года и служил в должности механика-водителя. Боец погиб 24 марта 2024 года.

Администрация округа выразила соболезнования родным и близким военнослужащего. Его похоронили в Барде 12 мая.