В Пермском крае простились с 42-летним бойцом Кучукбаевым, погибшим на СВО

Прощание с 42-летним рядовым Вильнуром Кучукбаевым, погибшим на специальной военной операции, прошло в Пермском крае.
Об этом рассказали в администрации Бардымского муниципального округа. Мужчина родился 3 августа 1981 года. После школы получил образование по профессии «Водитель-электрогазосварщик». Проходил военную службу в качестве кинолога.
Вильнур Кучукбаев подписал контракт на службу в сентябре 2023 года и служил в должности механика-водителя. Боец погиб 24 марта 2024 года.
Администрация округа выразила соболезнования родным и близким военнослужащего. Его похоронили в Барде 12 мая.