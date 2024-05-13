Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать Гунько

Он напомнил, что еще 5 декабря 2023 года Генпрокуратура России направила в канадский минюст запрос о выдаче Гунько, которому предъявлено обвинение по статье о геноциде. Ему инкриминируется убийство в феврале 1944 года на территории Львовской области Украинской ССР не менее 500 мирных граждан, в том числе евреев и поляков.