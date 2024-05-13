Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Грузии

В марте 2023 года из-за принятия законопроекта об иностранных агентах в первом чтении в Грузии начались массовые протесты. Недавно премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что молодежные агрессивные группы готовятся к атакам на полицию. По его словам, демонстранты финансируются из-за рубежа, пишет RT.