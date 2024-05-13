В России предлагают не выбрасывать продукты, а раздавать малоимущим

Эксперты объясняют, что изменения в законы необходимы потому, что сейчас торговым сетям выгоднее выбрасывать еду, а не раздавать её. Так как с точки зрения законодательства нет разницы между проданными продуктами и отданными бесплатно — магазины все равно обязаны заплатить налог с реализованной продукции.