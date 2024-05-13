В России предлагают не выбрасывать продукты, а раздавать малоимущим

Ранее депутаты Госдумы разработали пакет законопроектов, чтобы разрешить в России фудшеринг. Под фудшерингом понимают безвозмездную передачу продуктов питания благотворительным организациям или бесплатную раздачу малоимущим гражданам. Обычно на эти цели выделяют нереализованные продукты, которые в противном случае пришлось бы утилизировать.
Эксперты объясняют, что изменения в законы необходимы потому, что сейчас торговым сетям выгоднее выбрасывать еду, а не раздавать её. Так как с точки зрения законодательства нет разницы между проданными продуктами и отданными бесплатно — магазины все равно обязаны заплатить налог с реализованной продукции.
77 субъектов России поддержали предложенные законопроекты. Одобрили инициативу и в Минпромторге, сообщают «Известия».