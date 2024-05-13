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Лукашенко уверен, что Беларусь и Израиль найдут способы активизировать политический диалог и контакты

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Израиля Ицхака Герцога и всех израильтян с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

«Каждая нация имеет право на самоопределение и защиту своих интересов. Но мы искренне надеемся на скорое установление прочного мира на Ближнем Востоке и достижение компромисса по урегулированию палестино-израильского конфликта», — говорится в поздравлении.

Глубокие исторические связи белорусов и евреев выходят за рамки политики, отметил Президент. И сейчас эти связи еще более существенно влияют на формирование дружественных и тесных отношений.

«Убежден, в год 150-летия со дня рождения уроженца Беларуси, первого Президента Израиля Хаима Вейцмана наши страны найдут способы активизации политического диалога и контактов в таких отраслях, как торговля, сельское хозяйство, фармацевтика, наука, образование, высокие технологии и туризм, — подчеркнул белорусский лидер. — Восстановление транспортных маршрутов между нашими государствами значительно способствовало бы поддержанию межчеловеческих и деловых связей».

Александр Лукашенко пожелал Ицхаку Герцогу и его близким доброго здоровья и благополучия, а гражданам Израиля — процветания и прогресса под мирным небом.

Лукашенко Александр