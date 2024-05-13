Новое правительство РФ «помолодеет» на два года по сравнению с предыдущим составом

Самым молодым министром в новом кабмине станет глава Минпромторга Антон Алиханов, а самым возрастным — 74-летний глава МИД РФ Сергей Лавров. Его же можно считать дольше остальных работающим в правительстве — Лавров руководит внешней политикой РФ уже более 20 лет. «Долгожителем» кабмина можно было бы считать бывшего министра обороны Сергея Шойгу, работавшего в правительстве с 1994 года, однако в 2012 году он некоторое время в качестве губернатора возглавлял Московскую область, не занимая никакого министерского поста.