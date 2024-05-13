Владимир Путин назначил судей в Башкирии.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Башкирии. Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, сроком на шесть лет заместителем председателя Верховного суда РБ стал Явдат Идрисов. Судьями ВС Башкирии назначены Гульназ Загртдинова и Айгуль Салишева.
Председателем Бирского межрайонного суда назначен Рустем Хакимов, аналогичный пост в Кушнаренковском районе займет Ринат Шахмуратов. Судьей Альшеевского райсуда стала Индира Уралбаева, Караидельского — Светлана Шуматбаева, Кировского района Уфы — Марина Газимулина, Краснокамского межрайонного суда — Татьяна Ахметшина, Стерлитамакского городского суда — Фидалия Булатова и Инна Гамова, Туймазинского межрайонного суда — Ильвина Арысланова.