Владимир Путин назначил судей в Башкирии.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Башкирии. Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, сроком на шесть лет заместителем председателя Верховного суда РБ стал Явдат Идрисов. Судьями ВС Башкирии назначены Гульназ Загртдинова и Айгуль Салишева.