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Нового министра культуры назначил губернатор Новосибирской области

Им стала директор краеведческого музея.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирске 13 мая назначили нового министра культуры. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, с 13 мая должность министра занимает Юлия Шуклина. Губернатор Андрей Травников пожелал ей успехов на новом и, как отметил он, непростом месте. Он попросил коллег оказать новому министру содействие в работе.

Родилась Шуклина в Семипалатинске. Известно, что она окончила Новосибирский государственный педагогический университет. Новый министр последний год работала в должности директора краеведческого музей. Ей 40 лет.