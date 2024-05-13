Нового министра культуры назначил губернатор Новосибирской области

В Новосибирске 13 мая назначили нового министра культуры. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор Андрей Травников.
По словам главы региона, с 13 мая должность министра занимает Юлия Шуклина. Губернатор Андрей Травников пожелал ей успехов на новом и, как отметил он, непростом месте. Он попросил коллег оказать новому министру содействие в работе.
Родилась Шуклина в Семипалатинске. Известно, что она окончила Новосибирский государственный педагогический университет. Новый министр последний год работала в должности директора краеведческого музей. Ей 40 лет.