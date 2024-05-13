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На Украине создается питательная среда для терроризма, сообщил сенатор

СТАМБУЛ, 13 мая — РИА Новости. На Украине создается питательная среда для расцвета терроризма, под угрозой в первую очередь религиозные объекты, заявил РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.

Источник: Reuters

Чижов участвовал в прошедшей в Стамбуле координационной встрече парламентских ассамблей по контртерроризму под эгидой ООН. Темой встречи, в которой участвовали среди прочих ПА ОБСЕ, ПАСЕ, МПА СНГ, АСЕАН, ЭКОВАС, стала «защита уязвимых целей, включая религиозные места, объекты и символы».

«В целом дискуссия была сфокусирована на конкретике, без излишней политизации. Могу сказать, что, кроме меня, Украину упомянули только один раз и то — через запятую. В основном обменивались опытом борьбы с терроризмом», — сообщил Чижов.

По словам сенатора, в ходе выступления на встрече в Стамбуле он привел примеры переноса политического экстремизма на поле религии — «пример тому Украина».

«Перенос на поле религии — это гонения на каноническую УПЦ, захват храмов. На конец 2022 года был осуществлен силовой захват 250 храмов, имеются факты насилия в отношение священнослужителей, верующих, риторика ненависти со стороны раскольников. По сути дела, на Украине создается питательная среда для расцвета терроризма, и “мягкие” цели, прежде всего — религиозные и объекты культурного наследия — могут и уже становятся его жертвами», — подчеркнул сенатор.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств «антиукраинской деятельности».

Совет Федерации