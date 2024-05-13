На Украине создается питательная среда для терроризма, сообщил сенатор

«В целом дискуссия была сфокусирована на конкретике, без излишней политизации. Могу сказать, что, кроме меня, Украину упомянули только один раз и то — через запятую. В основном обменивались опытом борьбы с терроризмом», — сообщил Чижов.
По словам сенатора, в ходе выступления на встрече в Стамбуле он привел примеры переноса политического экстремизма на поле религии — «пример тому Украина».
«Перенос на поле религии — это гонения на каноническую УПЦ, захват храмов. На конец 2022 года был осуществлен силовой захват 250 храмов, имеются факты насилия в отношение священнослужителей, верующих, риторика ненависти со стороны раскольников. По сути дела, на Украине создается питательная среда для расцвета терроризма, и “мягкие” цели, прежде всего — религиозные и объекты культурного наследия — могут и уже становятся его жертвами», — подчеркнул сенатор.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств «антиукраинской деятельности».