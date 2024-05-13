Глава МО Турции пообещал не допустить нарушения статуса Черного моря как моря мира

«С самого начала войны между Россией и Украиной мы применительно к черноморской стратегии строго применяем положения Конвенции Монтрё по проливам. Черное море — прежде всего море мира, и мы не хотим нарушать покой мирного моря», — сказал министр газете Milliyet, отвечая на вопрос об отношении к «черноморской стратегии» США, которая впервые фигурирует в оборонном бюджете этой страны на 2024 год. «Где бы ни возникал вопрос, наши американские друзья разрабатывают стратегию по нему», — добавил в этой связи Гюлер.