Глава МО Турции пообещал не допустить нарушения статуса Черного моря как моря мира

«С самого начала войны между Россией и Украиной мы применительно к черноморской стратегии строго применяем положения Конвенции Монтрё по проливам. Черное море — прежде всего море мира, и мы не хотим нарушать покой мирного моря», — сказал министр газете Milliyet, отвечая на вопрос об отношении к «черноморской стратегии» США, которая впервые фигурирует в оборонном бюджете этой страны на 2024 год. «Где бы ни возникал вопрос, наши американские друзья разрабатывают стратегию по нему», — добавил в этой связи Гюлер.
Глава Минобороны Турции также сообщил, что меры по обеспечению безопасности в Черном море принимаются по линии прибрежных стран, имея в виду реализацию подписанного в январе 2024 года между Турцией, Румынией и Болгарией меморандума о создании противоминной военно-морской группы. «Меры также будут разрабатываться и реализовываться прибрежными странами Черноморского бассейна. Это наши принципы», — отметил он.
Турция неоднократно заявляла, что строго соблюдает Конвенцию Монтрё, подписанную в 1936 году, и на основе ее 19-й статьи с началом СВО закрыла зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей стран — участниц конфликта и неприбрежных стран, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря.