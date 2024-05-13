Лукашенко поздравил израильтян с Днем Независимости

Лукашенко подчеркнул, что надеется на скорое установление прочного мира в регионе, где много выходцев из Белоруссии. «Каждая нация имеет право на самоопределение и защиту своих интересов. Но мы искренне надеемся на скорое установление прочного мира на Ближнем Востоке и достижение компромисса по урегулированию палестино-израильского конфликта», — говорится в поздравлении.