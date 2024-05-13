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Лукашенко поздравил израильтян с Днем Независимости

МИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Израиля Ицхака Герцога и всех израильтян с национальным праздником — Днем Независимости, отметив, что рассчитывает на активизацию политического диалога и контактов. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: РИА "Новости"

«Убежден, в год 150-летия со дня рождения уроженца Беларуси, первого президента Израиля Хаима Вейцмана наши страны найдут способы активизации политического диалога и контактов в таких отраслях, как торговля, сельское хозяйство, фармацевтика, наука, образование, высокие технологии и туризм, — подчеркнул белорусский лидер. — Восстановление транспортных маршрутов между нашими государствами значительно способствовало бы поддержанию межчеловеческих и деловых связей».

По его словам, глубокие исторические связи белорусов и евреев выходят за рамки политики, и сейчас эти связи еще более существенно влияют на формирование дружественных и тесных отношений.

Лукашенко подчеркнул, что надеется на скорое установление прочного мира в регионе, где много выходцев из Белоруссии. «Каждая нация имеет право на самоопределение и защиту своих интересов. Но мы искренне надеемся на скорое установление прочного мира на Ближнем Востоке и достижение компромисса по урегулированию палестино-израильского конфликта», — говорится в поздравлении.

Белоруссия и Израиль установили дипломатические отношения в 1992 году, вскоре в Минске и Тель-Авиве были созданы посольства двух стран. В 2015 году страны ввели безвизовый режим для своих граждан.

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