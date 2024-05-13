Лукашенко поздравил израильтян с Днем Независимости

«Убежден, в год 150-летия со дня рождения уроженца Беларуси, первого президента Израиля Хаима Вейцмана наши страны найдут способы активизации политического диалога и контактов в таких отраслях, как торговля, сельское хозяйство, фармацевтика, наука, образование, высокие технологии и туризм, — подчеркнул белорусский лидер. — Восстановление транспортных маршрутов между нашими государствами значительно способствовало бы поддержанию межчеловеческих и деловых связей».
По его словам, глубокие исторические связи белорусов и евреев выходят за рамки политики, и сейчас эти связи еще более существенно влияют на формирование дружественных и тесных отношений.
Лукашенко подчеркнул, что надеется на скорое установление прочного мира в регионе, где много выходцев из Белоруссии. «Каждая нация имеет право на самоопределение и защиту своих интересов. Но мы искренне надеемся на скорое установление прочного мира на Ближнем Востоке и достижение компромисса по урегулированию палестино-израильского конфликта», — говорится в поздравлении.
Белоруссия и Израиль установили дипломатические отношения в 1992 году, вскоре в Минске и Тель-Авиве были созданы посольства двух стран. В 2015 году страны ввели безвизовый режим для своих граждан.