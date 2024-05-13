Участники протеста в Ереване начали перекрывать улицы

Отмечается, что перекрыты ключевой проспект Мясникяна, связывающий центр города с окраинами, и центральная улица Абовяна, уже есть задержанные.
В воскресенье лидер протестов, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников парализовать Ереван с утра понедельника.
С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью сёлами с целью приведения этих отрезков «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада».
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.