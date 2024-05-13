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Участники протеста в Ереване начали перекрывать улицы

ЕРЕВАН, 13 мая — РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана, есть задержанные, сообщает участвующее в протесте движение «Национальный фронт», которое выложило видеокадры с акций.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что перекрыты ключевой проспект Мясникяна, связывающий центр города с окраинами, и центральная улица Абовяна, уже есть задержанные.

В воскресенье лидер протестов, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников парализовать Ереван с утра понедельника.

С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью сёлами с целью приведения этих отрезков «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада».

В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.