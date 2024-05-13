В Тбилиси задержали организатора митинга против закона об иноагентах

«В ходе противостояния у парламента правоохранители задержали гражданина Молдавии по фамилии Адамия, который является одним из организаторов митинга. Данный гражданин с целью провокации оскорбил полицейских, после чего перешел к физическому противостоянию и применил против сотрудников правоохранительных органов газ», — уточнили в материале.
В Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах.
Закон об иноагентах в Грузии
Парламент Грузии в марте 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. Позднее власти отозвали документ.
Третьего апреля правящая партия «Грузинская мечта» вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием «О прозрачности иностранного влияния». Там пояснили, что теперь вместо термина «агент иностранного влияния» в тексте используется формулировка «организация, проводящая интересы иностранной силы», остальное содержание осталось прежним.
Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие «интересы иностранных сил», должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 1 мая принял законопроект во втором чтении.
В Тбилиси проходят акции протестов с требованием отозвать документ.
Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом — в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.