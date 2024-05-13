Парламенты Башкирии и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве.

— У нас большой опыт взаимоотношений с Республикой Крым — мы принимали активное участие по согласованию законодательства республики с федеральным, — сказал руководитель законодательного органа Республики Башкортостан. — С другой стороны, нам очень интересен опыт Луганской Народной Республики. Думаю, мы найдем много интересных идей, которые в будущем будут способствовать совершенствованию нашего законодательства. Мы очень ценим тот формат отношений, который сложился у нас с Луганской Народной Республикой, и оказываем самую серьезную поддержку республике во всех сферах жизнедеятельности.