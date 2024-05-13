Парламенты Башкирии и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве.

Председатель Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев во главе колонны с гуманитарной помощью для нужд СВО посетил Луганскую Народную Республику. В составе конвоя — все самое необходимое, груз формировался исходя из заказов самих бойцов, сообщили в пресс-службе Госсобрания.
В Луганске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Народным советом Луганской Народной Республики и Государственным собранием — Курултаем Республики Башкортостан. Церемония прошла в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 10-летию ЛНР. Документ скрепили подписями главы парламентов Башкортостана и ЛНР Константин Толкачев и Денис Мирошниченко.
На церемонии стороны обменялись памятными подарками. Также Константин Толкачев вручил Денису Мирошниченко орден генерала Шаймуратова за самоотверженность и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.
— Рассчитываем, что у наших регионов появятся новые инструменты междепутатского и аппаратного взаимодействия, — подчеркнул спикер Народного совета. — Со своей стороны, благодарю коллег, которые приехали в ЛНР в такую знаменательную дату — 10 лет образования Луганской Народной Республики. Подписанные соглашения призваны способствовать улучшению жизни наших граждан, оперативному реагированию на вызовы, которые ставит перед нами новейшая история.
Константин Толкачев отметил, что у Республики Башкортостан накоплен большой опыт по решению многих вопросов, которым парламентарии готовы поделиться.
— У нас большой опыт взаимоотношений с Республикой Крым — мы принимали активное участие по согласованию законодательства республики с федеральным, — сказал руководитель законодательного органа Республики Башкортостан. — С другой стороны, нам очень интересен опыт Луганской Народной Республики. Думаю, мы найдем много интересных идей, которые в будущем будут способствовать совершенствованию нашего законодательства. Мы очень ценим тот формат отношений, который сложился у нас с Луганской Народной Республикой, и оказываем самую серьезную поддержку республике во всех сферах жизнедеятельности.
В ходе визита в ЛНР Константин Толкачев побывал в расположении мотострелкового полка «Башкортостан», ознакомился с бытом и условиями размещения военнослужащих, осмотрел блиндажи, хозяйственные постройки. Константин Толкачев поздравил земляков с Днем Победы и вручил отличившимся бойцам государственные награды.
— Это уникальные люди, очень скромные и немногословные. Они совершают каждодневный подвиг и уже не видят в своей работе чего-то героического, — отметил председатель Государственного собрания.
В городе Красный Луч Константин Толкачев также передал гуманитарную помощь и встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, блокадниками Ленинграда и тружениками тыла, от имени Главы Башкирии Радия Хабирова вручил им подарки.
Ветераны поблагодарили за оказанное внимание и помощь от республики.
— Вы помогали во время блокады и сейчас нам помогаете, — сказала блокадница Лариса Самохвалова. — Сколько отстраиваете! Наш город бы не потянул. Спасибо и врачам, и строителям, и всем неравнодушным.