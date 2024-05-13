Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ рядом с Харьковом

Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этом же регионе были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.