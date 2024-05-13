«На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях», — говорится в материале.
Как указали журналисты со ссылкой на военных экспертов, российское наступление в этом регионе поставило Киев в очень опасное положение, чьи войска и так были истощены из-за проблем с западной помощью.
Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этом же регионе были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.