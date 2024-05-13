Новым заместителем главы Самары Лапушкиной стала Елена Атанова

На должность первого заместителя главы Самары назначена Елена Атанова, бывший руководитель МАУ «Самарская набережная». В новом статусе ее на совещании 13 мая представила глава Самары Елена Лапушкина.
— Она будет курировать вопросы управления финансами, экономического развития, строительства и социальной сферы, — рассказала о сферах ответственности нового заместителя пресс-служба горадминстрации.
Елена Атанова — уроженка Куйбышева. Она имеет три высших образования, а на госслужбе трудится более 11 лет, в том числе работала в Московской области и в Крыму. МАУ «Самарская набережная» Елена Атанова возглавила в ноябре 2023 года.