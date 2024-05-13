Новым заместителем главы Самары Лапушкиной стала Елена Атанова

Елена Атанова — уроженка Куйбышева. Она имеет три высших образования, а на госслужбе трудится более 11 лет, в том числе работала в Московской области и в Крыму. МАУ «Самарская набережная» Елена Атанова возглавила в ноябре 2023 года.