Силовой блок России претерпел изменения: какие решения принял Владимир Путин

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение назначить главой Минобороны Белоусова связано с необходимостью «вписать экономику силового блока в экономику страны».
«Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. Вот видимо поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова», — сказал Песков.
Он также отметил, что свой пост сохранит нынешний начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Сергей Шойгу на новой должности будет также курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Кроме того, по словам Пескова, он станет «заместителем президента» в Военно-промышленной комиссии, где председательствует Владимир Путин. Его первым заместителем является Дмитрий Медведев.
Владимир Путин также предложил переназначить Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова — на должность главы МЧС, Сергея Лаврова — главой МИД, Константина Чуйченко — на должность главы Минюста, Сергея Нарышкина — директором СВР, Александра Бортникова — директором ФСБ, Виктора Золотова — директором Росгвардии, Дмитрия Кочнева — директором ФСО и Александра Линца — на должность начальника Главного управления специальных программ президента.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Совета федерации, «сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая».
Сергей Шойгу возглавлял российское военное ведомство с 2012 года.