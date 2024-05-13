Силовой блок России претерпел изменения: какие решения принял Владимир Путин

Сергей Шойгу на новой должности будет также курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Кроме того, по словам Пескова, он станет «заместителем президента» в Военно-промышленной комиссии, где председательствует Владимир Путин. Его первым заместителем является Дмитрий Медведев.