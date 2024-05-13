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«Рад был бы вернуться в родное министерство»: комитет Госдумы поддержал Алиханова

Комитет по промышленности и торговле Госдумы РФ поддержал его кандидатуру на должность министра.

Комитет по промышленности и торговле Госдумы РФ поддержал кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли, сообщает пресс-служба российского парламента.

«Рад был бы вернуться в родное министерство, в близкий мне сектор экономики. Минпромторг России — одно из самых гигантских, если так можно сказать, ведомств в стране. Министерство курирует все возможные отрасли промышленности плюс еще и сферу внутренней и внешней торговли, — цитирует Алиханова пресс-служба Госдумы. — Для нас главный ориентир — это послание президента Федеральному Собранию и новый указ о национальных целях развития. Главным приоритетом остается технологический суверенитет страны. Свой вклад необходимо внести в продовольственную, транспортную, информационную и энергетическую безопасность. Необходимо обеспечить безопасность нашей критической инфраструктуры. Будем активно работать со всеми заинтересованными сторонами на благо нашей промышленности и развития сферы торговли».

После одобрения со стороны профильного комитета кандидатуру Алиханова депутаты Госдумы рассмотрят на пленарном заседании. Окончательное решение о формировании кабинета министров примет президент Путин.