Жириновский ударил в точку: шесть лет назад он сделал предсказание для Хабаровского края, и оно сбылось

Предсказания умершего два года назад Владимира Жириновского продолжают сбываться. Шесть лет назад политик попал в точку с назначением Михаила Дегтярева министром спорта. Правда, тогда он не знал, что его прогноз коснется Хабаровского края.
— Вот Дегтярев, вот министр спорта. Пока назначают не таких, как Дегтярев — бардак будет, — сказал Жириновский.
Это высказывание было записано в 2018 году на чемпионате мира по футболу в Москве. Рядом с Жириновским был Дегтярев, который скромно сказал: «Ну что вы, Владимир Вольфович». Спустя годы видео достали из пыльных архивов, и вот почему.
МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ — МИНИСТР СПОРТА
Российский закон гласит, что после инаугурации нового главы государства все правительство уходит в отставку. 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента. Он вновь назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Именно ему предстояло сформировать новый кабинет министров.
Дальше события развивались стремительно. Через несколько дней молния: «Мишустин назвал кандидата в министры спорта». Им стал Михаил Дегтярев — действующий губернатор Хабаровского края. Глава региона уехал в Москву, на хозяйстве оставил первого вице-губернатора Александра Никитина в качестве временно исполняющего обязанности.
БИОГРАФИЯ МИХАИЛА ДЕГТЯРЕВА
Михаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1982 года в Куйбышеве (Самара) в семье медиков. Вырос, выучился, женился, в 2011 году стал депутатом Госдумы, в 2021-м — губернатором Хабаровского края, воспитывает четверых сыновей — это все понятно. Лучше ответить на резонный вопрос: «Что связывает Дегтярева и спорт?» Помимо посещений игр «СКА-Хабаровска» и «Амура».
Известно, что до 2000 года Дегтярев занимался фехтованием на шпагах на профессиональном уровне. Неоднократно побеждал на региональных, всероссийских и международных соревнованиях, получил звание «Заслуженный мастер спорта». В Госдуме он руководил комитетом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
В 2009 году Михаил Дегтярев возглавил Федерацию фехтования родной Самарской области. Через восемь лет вошел в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. В апреле 2018-го стал членом правления Федерации хоккея России. Еще через два года занял пост председателя попечительского совета хоккейного клуба «Амур» (Хабаровск).
МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ УХОДИТ С ПОСТА ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Претендент на портфель министра спорта никаких заявлений о переводе на новую должность не делает. Отвечает завуалированно, например, «Комсомолке» он дал комментарий в виде текста песни Высоцкого. Врио губернатора Хабаровского края назначен с формулировкой «до дальнейших распоряжений».
А что ждет Хабаровский край? Если Михаил Дегтярев уйдет на повышение, то выборы губернатора. Они могут пройти в единый день голосования — 8 сентября. До этого момента регионом будет руководить врио, которого обычно назначает Владимир Путин.
Кстати, после инаугурации нового губернатора Хабаровского края местное правительство также уходит в отставку.