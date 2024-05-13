Жириновский ударил в точку: шесть лет назад он сделал предсказание для Хабаровского края, и оно сбылось

Это высказывание было записано в 2018 году на чемпионате мира по футболу в Москве. Рядом с Жириновским был Дегтярев, который скромно сказал: «Ну что вы, Владимир Вольфович». Спустя годы видео достали из пыльных архивов, и вот почему.