Узбекистан и АБР реализуют проекты на 3,5 миллиарда долларов

Справочно. Узбекистан стал членом АБР в 1995 году. Представительство финансовой организации в Узбекистане открыто в 1998 году. Общий объем предоставленных АБР средств по суверенному портфелю Узбекистана достиг 12 миллиардов долларов. В прошлом году АБР выделил шесть займов и один грант.