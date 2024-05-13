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Узбекистан и АБР реализуют проекты на 3,5 миллиарда долларов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Азиатский банк развития подписали Меморандум о реализации программы на 2025−2027 годы на общую сумму 3,5 миллиарда долларов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Меморандум подписали заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев и генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Документ был подписан в ходе 57-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития, которое проходило в Тбилиси с 4 по 5 мая.

По информации МИПТ, программа включает в себя проекты, представляющие взаимный интерес для обеих сторон и коррелирующие со Стратегией развития «Узбекистан — 2030».

В мероприятии, прошедшем под общим девизом «Мост в будущее», приняла участие делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым.

Справочно. Узбекистан стал членом АБР в 1995 году. Представительство финансовой организации в Узбекистане открыто в 1998 году. Общий объем предоставленных АБР средств по суверенному портфелю Узбекистана достиг 12 миллиардов долларов. В прошлом году АБР выделил шесть займов и один грант.

экономика