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На переговоры о вхождении Молдовы в ЕС нужны большие деньги, их у страны нет — политик

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Переговорный процесс о вхождении Молдовы в ЕС требует огромных финансовых вложений, которых у республики нет, как нет и никакой уверенности в том, что Молдова вступит в Евросоюз даже к 2030 году, об этом в своем Telegram написал лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.

Источник: Sputnik.md

По его словам, только на международную экспертизу и разные программы тратится 120 миллионов евро в год.

«При этом с каждым годом кредиты от самого ЕС тают, как снег весной. За последние годы они сократились с 1 миллиарда до 500 миллионов евро в год. В госбюджете Молдовы европейских денег сейчас меньше 2,5%, а обещанные гранты вообще мизерные».

пишет политик.

Однако внешний и государственный долг растут с подачи европейских партнеров, отмечает он, превысив 10,46 миллиарда долларов и 104 миллиарда леев соответственно.

«Таким образом, мы побили все исторические рекорды — цифры удвоились, по сравнению с 2019 годом. К тому же, европейская политика выкачивает из Молдовы трудоспособное население. Ежегодный отток — больше 50−60 тыс. человек, на каждого из которых от рождения до зрелости государственный бюджет тратит свыше 100 тысяч евро».

подчеркивает Алексей Лунгу.

И находящийся в Европе в настоящее время примерно миллион молдаван своими налогами пополняет бюджеты стран ЕС более чем на 2 миллиарда евро ежегодно, уточняет он.

«Самое интересное, что никакой уверенности в том, что Молдова вступит в ЕС даже к 2030 году, нет. Этот процесс может занимать десятилетия. Сколько еще нам придется потратить за возможный “входной билет” в ЕС, даже страшно представить. И большой вопрос — стоит ли платить такие деньги за иллюзорное будущее, лишая себя последнего куска хлеба в настоящем», — подытоживает политик.

Ранее еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан в ходе визита в Кишинев заявил, что Республика Молдова может стать членом Европейского союза раньше 2030 года. Президент Майя Санду в свою очередь заявила, что Молдова узнает дату переговоров о вступлении в ЕС после выборов в Европарламент, которые пройдут в июне.

ЕС