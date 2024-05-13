На переговоры о вхождении Молдовы в ЕС нужны большие деньги, их у страны нет — политик

«Самое интересное, что никакой уверенности в том, что Молдова вступит в ЕС даже к 2030 году, нет. Этот процесс может занимать десятилетия. Сколько еще нам придется потратить за возможный “входной билет” в ЕС, даже страшно представить. И большой вопрос — стоит ли платить такие деньги за иллюзорное будущее, лишая себя последнего куска хлеба в настоящем», — подытоживает политик.