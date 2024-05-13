В Башкирии усилят систему ПВО после атаки беспилотника в Салавате

В Башкирии будет усилена система ПВО после атаки беспилотника в Салавате. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров во время оперативного совещания в ЦУРе. Напомним, 9 мая дрон повредил насосную станцию «Газпром Нефтихим Салават». На предприятии обошлось без пожара и существенных разрушений.