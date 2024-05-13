В Польше рассказали о документах, к которым имел доступ сбежавший судья

Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
«Что касается доступа к секретным документам, то в польской системе есть правило, что каждый раз доступ к таким документам регистрируется. То есть на карточке ознакомления должен быть записан человек, имеющий к ним доступ, указать дату, причину ознакомления. Шмидту приходилось каждый раз регистрироваться», — сказал Пытель.
«Из списков доступа к этим документам мы знаем о том, что знает Шмидт, что он мог вывезти или, возможно, скопировать. Хотя в тайной канцелярии суда трудно что-то копировать, но давайте предположим, что за этим не следят так, как положено», — продолжил он.
Генерал пояснил, что таким образом польские спецслужбы могут нейтрализовать ущерб от утечки информации. «Наша контрразведка знает, какую информацию мог предоставить Шмидт русским. Таким образом, у нас есть возможность нейтрализовать возможный ущерб, очень хорошая возможность», — сказал он.
Пытэль уверен в том, что Шмидт не имел доступа к документам, способным ослабить, например, оборонный потенциал Польши. «Шмидт не имел доступа к таким документам, которые позволяли бы русским действовать, ослабляя, например, нашу систему обороны, боевую готовность», — сказал он.
Шмидт 10 мая заявил, что намерен опубликовать секретный документ. В назначенное время он опубликовал картинку, на которой был изображен, судя по подписи, «Агент Корнишон», с лицом премьер-министра Польши Дональда Туска в кожаном плаще, фуражке НКВД и револьвером в руке.