В Польше рассказали о документах, к которым имел доступ сбежавший судья

«Из списков доступа к этим документам мы знаем о том, что знает Шмидт, что он мог вывезти или, возможно, скопировать. Хотя в тайной канцелярии суда трудно что-то копировать, но давайте предположим, что за этим не следят так, как положено», — продолжил он.