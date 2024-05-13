Лукашенко: страны ЕАЭС за 10 лет научились лучше слышать и понимать друг друга

Президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал, как передает БелТА, что страны ЕАЭС за 10 лет научились лучше слышать и понимать друг друга.
Лукашенко отметил, что последние 10 лет для ЕАЭС были достаточно успешными, что подтверждается, кроме прочего, экономической статистикой. По итогам 2023 года темп роста взаимной торговли государств-участниц ЕЭАС составил 105%, в абсолютных числах эта динамика составила около 90 миллиардов долларов.
— Но главное — мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет, — приводит слова Александра Лукашенко названный источник.