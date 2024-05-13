Лукашенко: страны ЕАЭС за 10 лет научились лучше слышать и понимать друг друга

— Но главное — мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет, — приводит слова Александра Лукашенко названный источник.