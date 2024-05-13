Глава Башкирии высказался о новых кадровых назначениях в правительстве РФ.

Радий Хабиров сегодня на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе высказал свое мнение о новом составе правительства России.
«Мы всегда очень хорошо работали с Михаилом Владимировичем Мишустиным, прагматично и конструктивно. В новом составе основной костяк сохранился, появились 4 губернатора на должности министров. Мы всех знаем, со всеми работаем. У каждой отрасли есть свои налаженные взаимоотношения», — сказал Радий Хабиров.
Глава региона напомнил, что на прошлой неделе президент подписал указ о национальных целях и задачах.
«Каждый министр должен изучить внимательно положения указа, там все расписано. В том числе и все поручения по итогам послания. Надо быть готовыми активно принять участие во всех заявленных федеральных программах», — сказал Радий Хабиров.