Глава Башкирии высказался о новых кадровых назначениях в правительстве РФ.

«Мы всегда очень хорошо работали с Михаилом Владимировичем Мишустиным, прагматично и конструктивно. В новом составе основной костяк сохранился, появились 4 губернатора на должности министров. Мы всех знаем, со всеми работаем. У каждой отрасли есть свои налаженные взаимоотношения», — сказал Радий Хабиров.