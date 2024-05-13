Рейтинг свободы СМИ в Молдове упал: Почему даже иностранная организация не согласна с Санду

В недавнем интервью президент Майя Санду отвергла утверждение, что закрытие десятков телеканалов без решения суда является ничем иным как цензурой.
В своем ответе, Санду ссылается на рейтинг 2023 года «Репортеров без границ», где Молдова поднялась на 28е место.
В тоже время, «Репортеры без границ» опубликовали новый рейтинг 2024 года, где Молдова опустилась на 3 ступеньки ниже, занимая сейчас 31 место в международном рейтинге. В своем анализе, организация пишет:
«В то время как некоторые СМИ рискуют поднимать темы, которые неудобны для властей, многие ограничиваются следованием политической повестке дня партии, к которой они принадлежат. […] приостановление действия лицензий нескольких телеканалов накануне выборов 2023 года без должной прозрачности оснований такого решения.».