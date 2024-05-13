Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: если Запад хочет решать украинский конфликт на поле боя, то так и будет

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал конференцию по мирному урегулированию на Украине в Швейцарии в июне, на которую Россию не пригласили, «выговором для школьника». Он заявил, что если западные страны хотят решить украинский кризис на поле боя, Россия готова к этому.

Источник: РИА "Новости"

«Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя», — заявил Сергей Лавров в ходе консультаций в Совете федерации о его переназначении на пост министра иностранных дел. Президент Франции Эмманюэль Макрон регулярно говорит о возможности отправки на Украину французских войск. Его союзники эту идею не поддерживают.

И. о. главы МИДа подчеркнул, что конференция по Украине в Женеве «сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России». Она сосредоточена на формуле Владимира Зеленского и игнорирует другие мирные инициативы, включая китайскую.

«Конференция… сводится к тому, чтобы вновь сформулировать ультиматум России. Знаете, как двоечника — педсовет, они его выставили, там между собой все решили, потом его вызвали и объявили приговор — так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», — заявил Сергей Лавров о мирной конференции в Швейцарии. Он отметил, что если раньше Швейцария была нейтральной страной, то сейчас встала на сторону Украины.

В начале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирную конференцию по мирному урегулированию конфликта на Украине. Конференция запланирована на 15—16 июня в Бюргенштоке. Россия приглашение на конференцию не получала.

Премьер Михаил Мишустин предложил кандидатуру Сергея Лаврова на пост главы МИДа в новом составе правительства. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании с участием министра заявила, что выбор его кандидатуры — это «подтверждение преемственности во внешней политике России».

Лавров Сергей