«Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя», — заявил Сергей Лавров в ходе консультаций в Совете федерации о его переназначении на пост министра иностранных дел. Президент Франции Эмманюэль Макрон регулярно говорит о возможности отправки на Украину французских войск. Его союзники эту идею не поддерживают.
И. о. главы МИДа подчеркнул, что конференция по Украине в Женеве «сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России». Она сосредоточена на формуле Владимира Зеленского и игнорирует другие мирные инициативы, включая китайскую.
«Конференция… сводится к тому, чтобы вновь сформулировать ультиматум России. Знаете, как двоечника — педсовет, они его выставили, там между собой все решили, потом его вызвали и объявили приговор — так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», — заявил Сергей Лавров о мирной конференции в Швейцарии. Он отметил, что если раньше Швейцария была нейтральной страной, то сейчас встала на сторону Украины.
В начале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать мирную конференцию по мирному урегулированию конфликта на Украине. Конференция запланирована на
Премьер Михаил Мишустин предложил кандидатуру Сергея Лаврова на пост главы МИДа в новом составе правительства. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании с участием министра заявила, что выбор его кандидатуры — это «подтверждение преемственности во внешней политике России».