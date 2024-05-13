Лавров: если Запад хочет решать украинский конфликт на поле боя, то так и будет

«Конференция… сводится к тому, чтобы вновь сформулировать ультиматум России. Знаете, как двоечника — педсовет, они его выставили, там между собой все решили, потом его вызвали и объявили приговор — так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», — заявил Сергей Лавров о мирной конференции в Швейцарии. Он отметил, что если раньше Швейцария была нейтральной страной, то сейчас встала на сторону Украины.