Хоценко провел внеочередное заседание комиссии по ЧС из-за паводка на севере Омской области

— Формируется запас кормов в Усть-Ишиме, и в СПК «Никольск» на высоком берегу. Для обеспечения поголовья домашних животных корма есть в полном объёме. Ветеринарной службой организован похозяйственный учёт для контроля за состоянием животных. В координации со всеми службами контроль за животными, их перевозкой обеспечен, — доложил губернатору министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Дрофа.