Хоценко провел внеочередное заседание комиссии по ЧС из-за паводка на севере Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе заседания межведомственной комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудил ситуацию с весенним паводком в регионе. На заседании также обсуждалось дальнейшее развитие ситуации с учетом прогноза синоптиков.
Сейчас наблюдается повышение уровня воды в Иртыше. Главе региона доложили о ходе эвакуации жителей из села Усть-Ишим, а также из других населенных пунктов. Для этих целей был сформирован целый парк автобусов.
Если ситуация с паводком ухудшится, то планируется использовать машины повышенной проходимости и водный транспорт.
При возникновении необходимости эвакуации жителей из других населенных пунктов дополнительно развернуты пункты временного размещения людей в Знаменском, Большереченском, Тарском, Тевризских районах.
— Продолжайте информировать людей о необходимости покинуть дома и перебраться в безопасные места. Глав районов прошу организовать комфортное размещение людей, обеспечить питание. Пункты временного размещения населения должны соответствовать всем требованиям, чтобы людям было тепло и комфортно, — отметил Виталий Хоценко.
Сейчас в села продолжают поставлять корма для домашних животных.
— Формируется запас кормов в Усть-Ишиме, и в СПК «Никольск» на высоком берегу. Для обеспечения поголовья домашних животных корма есть в полном объёме. Ветеринарной службой организован похозяйственный учёт для контроля за состоянием животных. В координации со всеми службами контроль за животными, их перевозкой обеспечен, — доложил губернатору министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Дрофа.
Виталий Хоценко также напомнил, что ответственность за эвакуацию животных совместно с управлением МЧС и минтрансом, обеспечение кормами и организация ветеринарного надзора несет министерство сельского хозяйства и продовольствия региона. На ведомстве лежит серьезная задача по сохранению животных.
По населенным пунктам по мере необходимости развозится чистая питьевая вода. Группировка сил и средств для патрулирования и несения дежурств в пострадавших от паводка пунктах будет усилена.
— Нужно помочь людей эвакуировать, организовать сопровождение, обеспечить общественный порядок, помочь проинформировать жителей, — заявил Виталий Хоценко.
Глава региона отметил, что вчера общался с местными жителями, пострадавшими от паводка. Омичи поблагодарили Виталия Хоценко за полицейских, которые дежурят в населенных пунктах.