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Президент принял министра культуры и информации

Глава государства поручил активизировать работу по развитию креативных индустрий.

Источник: Пресс-служба Акорды

Глава государства принял министра культуры и информации Аиду Балаеву, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава Мининформации и культуры отчиталась об итогах работы, а также перспективных подходах к дальнейшей деятельности ведомства.

Министр проинформировала о мерах, принимаемых в сферах информации, культуры, креативных индустрий, гражданского общества, религии и межэтнических отношений, молодежи и семейно-демографической политики.

Аида Балаева озвучила планы ведомства, касающиеся развития курируемых сфер.

По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по развитию инфраструктуры культурных и исторических объектов, поддержке творчества, популяризации культуры Казахстана за рубежом.

Кроме того, Аиде Балаевой было поручено активизировать работу по институциональной поддержке и ускоренному развитию креативных индустрий.