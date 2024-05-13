WSJ: средства ПВО Украины не справляются с российскими ракетами

С точки зрения издания, эффективность украинских средств ПВО падает, поскольку российские вооруженные силы увеличивают количество применяемых беспилотных летательных аппаратов и ракет, в том числе трудно поражаемых баллистических. По мнению WSJ, противостояние в воздухе в ходе конфликта теперь сводится к тому, какая из сторон «сможет превзойти другую» по количеству используемых ракет. При этом, если «Украина зависит от своих западных союзников, изо всех сил пытающихся производить снаряды», то Россия «по-прежнему имеет собственные запасы» и собственное производство, отмечает издание.