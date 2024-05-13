WSJ: средства ПВО Украины не справляются с российскими ракетами

По информации газеты, за последние шесть месяцев украинские военные, по их же утверждениям, якобы перехватили около 46% российских ракет, тогда как в предыдущие полгода этот показатель составлял примерно 73%. В прошлом месяце уровень перехвата упал до 30%. Издание цитирует неназванного представителя ВСУ, по словам которого, перехват большего количества ракет приводит к сокращению боеприпасов, а «интенсивный заградительный огонь создает риск снижения обороноспособности ВСУ, поскольку системы ПВО иногда требуют времени для перезарядки».
С точки зрения издания, эффективность украинских средств ПВО падает, поскольку российские вооруженные силы увеличивают количество применяемых беспилотных летательных аппаратов и ракет, в том числе трудно поражаемых баллистических. По мнению WSJ, противостояние в воздухе в ходе конфликта теперь сводится к тому, какая из сторон «сможет превзойти другую» по количеству используемых ракет. При этом, если «Украина зависит от своих западных союзников, изо всех сил пытающихся производить снаряды», то Россия «по-прежнему имеет собственные запасы» и собственное производство, отмечает издание.
После провала широко анонсированного Киевом контрнаступления и некоторых неудач ВСУ власти Украины уделяют особое внимание оборудованию оборонительных рубежей, направляя на эти цели значительные средства. В декабре 2023 года депутат Рады Александра Устинова заявила, что ввиду проблем с получением помощи со стороны западных стран Киеву придется перейти к обороне, поэтому Украина выстраивает три линии фортификационных сооружений. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.