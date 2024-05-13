Колокольцев заявил, что МВД справляется с коррупцией

По его словам, 75% коррупционных преступлений выявляются сотрудниками органов внутренних дел. «За последний год выявляемость у нас повысилась на 3%. Просто активнее стали работать», — сказал Колокольцев, отметив, что выросло число фактов взяточничества, «их больше выявили на 15%, поэтому наше ведомство активно проводит работу в этом направлении».