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Колокольцев заявил, что МВД справляется с коррупцией

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. МВД РФ не может победить всю коррупцию и преступность, но ведомство справляется с ситуацией, достигло определенных результатов. Об этом в Совете Федерации сообщил кандидат на должность министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, исполняющий на данный момент обязанности главы МВД.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, криминальные схемы становятся изощренными, но мы справляемся с ситуацией. Конечно, победить полностью коррупцию и преступность мы не можем, но мы справляемся, есть результаты», — сказал он.

По его словам, 75% коррупционных преступлений выявляются сотрудниками органов внутренних дел. «За последний год выявляемость у нас повысилась на 3%. Просто активнее стали работать», — сказал Колокольцев, отметив, что выросло число фактов взяточничества, «их больше выявили на 15%, поэтому наше ведомство активно проводит работу в этом направлении».