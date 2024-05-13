Беглов наградил 15 человек, участвовавших в спасении людей из утонувшего автобуса

Всего в упавшем в реку Мойку автобусе № 262 в тот день, 10 мая, ехали восемь пассажиров, выжил один. Водителю, он был девятым, также удалось спастись. В первые же минуты на помощь бросились люди из проезжавших мимо автомобилей. Помочь пытались и экипажи проходивших мимо катеров. Но вода практически мгновенно заполнила салон автобуса, не оставив людям шанса на спасение. Водитель заключен под стражу. Кроме того, обвинение предъявлено начальнику автоколонны компании.