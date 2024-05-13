Молдавию готовят к войне с Россией и Приднестровьем, считает политолог

Ранее министерство обороны Молдавии заявило о масштабных молдавско-американских учениях Swift Response-2024 («Быстрый ответ-2024»), они проводятся на территории республики с 9 по 16 мая под руководством американского командования в Европе и Африке. В маневрах участвуют 400 военнослужащих мотопехотной бригады «Молдова», батальона специального назначения «Молния» Национальной армии и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также будут задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules.
«Вся непрерывная череда военных учений в Молдове 2023−2024 годов — это подготовка войск Молдовы к возможной войне против Приднестровья и России. А под шумок, в кровавой суматохе, легче присоединить всю бывшую Молдавскую ССР к Румынии под предлогом “защиты румынских граждан”. На это направлен законопроект министерства национальной обороны Румынии, подразумевающий ввод румынских войск в страны, где “обижают” граждан этой страны», — сказал Сафонов.
Депутат ПМР также отметил, что во время военных учений на севере Молдавии отрабатывается высадка десанта. «Ясное дело — это отработка десанта с целью захвата приднестровских городов с участием западных и румынских войск, а заодно атаки российских военных объектов в ПМР. В такой обстановке должна крепнуть боевая слаженность российских и приднестровских войск, а также всемерное усиление военной мощи союзных войск России и Приднестровья», — отметил Сафонов.
Он также обратил внимание на планы минобороны Молдавии провести новые учения резервистов национальной армии, которые пройдут с 20 по 24 мая и с 27 по 31 мая. По его словам, молдавским резервистам уже рассылают повестки с предупреждением, что они обязаны явиться на пункты сборов.
«Кто собирается нападать на Молдову? Ни России, ни Приднестровью это не нужно, не просматривается цель. А вот отвлечь жителей самой Молдовы от ухудшения их положения из-за политики националистической диктатуры через войну — этого исключать нельзя», — добавил Сафонов.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.