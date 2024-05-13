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Глава администрации Орджоникидзевского района Уфы уходит в отставку

Как стало известно «Ъ-Уфа» из информированных источников, глава администрации Орджоникидзевского района Уфы 51-летний Альберт Маликов в ближайшее время покинет свою должность. Причину отставки выяснить не удалось.

Источник: РИА "Новости"

Альберт Маликов родился в Уфе. В 1994 году окончил УГАТУ по специальности «Машины и технология литейного производства», в 1999 году — Башкирскую академию государственной службы и управления по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В разные годы Альберт Маликов работал специалистом, начальником отдела в министерстве экономики и антимонопольной политики Башкирии, был заместителем начальника отдела в агентстве по территориальному развитию республики. С 2014 по 2022 года работал в администрации главы Башкирии, где курировал вопросы местного самоуправления. На должность главы администрации Орджоникидзевского района господин Маликов был назначен в июле 2022 года.