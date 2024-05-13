Глава администрации Орджоникидзевского района Уфы уходит в отставку

В разные годы Альберт Маликов работал специалистом, начальником отдела в министерстве экономики и антимонопольной политики Башкирии, был заместителем начальника отдела в агентстве по территориальному развитию республики. С 2014 по 2022 года работал в администрации главы Башкирии, где курировал вопросы местного самоуправления. На должность главы администрации Орджоникидзевского района господин Маликов был назначен в июле 2022 года.