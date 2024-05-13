Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров

В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Советом Федерации. В воскресенье Владимир Путин внес в верхнюю палату парламента соответствующие предложения. Как сообщил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, консультации по этому вопросу состоятся 13 мая.