В Польше отменили переговоры с Украиной по сельскому хозяйству из-за коррупции

Кроме того, Колодзейчак указал на то, что большинство протестов фермеров в стране прекратились, хоть и проблемы, связанные с митингами, пока не решены окончательно. Он утверждает, что те акции, что продолжаются сейчас, связаны не с реальными проблемами аграриев, а используются для проведения кампаний перед выборами в Европейский парламент.