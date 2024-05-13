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В Польше отменили переговоры с Украиной по сельскому хозяйству из-за коррупции

Польша отменила переговоры с Украиной по вопросам сельского хозяйства из-за обвинений в коррупции в отношении нескольких киевских переговорщиков. Об этом 13 марта заявил замглавы минсельхоза Польши Михаил Колодзейчак.

Источник: РИА "Новости"

«Переговоры прерваны, так как часть представителей на их стороне была обвинена в коррупционной деятельности. Мы не будем вести переговоры с людьми, у которых есть обвинения в коррупции», — сказал Колодзейчак в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna.

Отмечается, что очередной раунд переговоров был запланирован на 14 мая, но он был отменен. При этом чиновник не уточнил имена обвиняемых представителей Киева. По его словам, прошедшие встречи с украинскими чиновниками были трудными, стороны не могли прийти к соглашению по многим вопросам, хоть и «пытались найти точки соприкосновения».

Кроме того, Колодзейчак указал на то, что большинство протестов фермеров в стране прекратились, хоть и проблемы, связанные с митингами, пока не решены окончательно. Он утверждает, что те акции, что продолжаются сейчас, связаны не с реальными проблемами аграриев, а используются для проведения кампаний перед выборами в Европейский парламент.

Ранее, 29 апреля, польские фермеры разблокировали все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной. Отмечалось, что проезд на территорию республики грузовиков, перевозящих украинское зерно, будет по-прежнему ограничен.

Закрытие КПП было частью акций протестов аграриев Польши. Они недовольны растущими ценами на топливо и удобрения, конкуренцией из-за рубежа и новыми экологическими нормами Евросоюза. Так, 19 марта Польша и Франция призвали к ограничению на украинский экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, в страны Европы. Кроме того, протесты проходили во многих странах Евросоюза.

В феврале еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что убытки европейского сельского хозяйства от упрощения правил торговли с Украиной за предыдущие два года составили €19 млрд. По его словам, до начала конфликта украинский экспорт в основном шел в Азию и Африку. Еврокомиссар призвал разработать меры, позволяющие перенаправить товары с Украины на традиционные рынки.

В 2022 году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны объединения беспошлинно, что ударило по фермерам Венгрии, Польши, Словакии и некоторых других государств. Эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерна с Украины на свои внутренние рынки.

сельское хозяйство
переговоры