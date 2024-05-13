В Польше отменили переговоры с Украиной по сельскому хозяйству из-за коррупции

«Переговоры прерваны, так как часть представителей на их стороне была обвинена в коррупционной деятельности. Мы не будем вести переговоры с людьми, у которых есть обвинения в коррупции», — сказал Колодзейчак в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna.
Кроме того, Колодзейчак указал на то, что большинство протестов фермеров в стране прекратились, хоть и проблемы, связанные с митингами, пока не решены окончательно. Он утверждает, что те акции, что продолжаются сейчас, связаны не с реальными проблемами аграриев, а используются для проведения кампаний перед выборами в Европейский парламент.
Ранее, 29 апреля, польские фермеры разблокировали все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной. Отмечалось, что проезд на территорию республики грузовиков, перевозящих украинское зерно, будет по-прежнему ограничен.
Закрытие КПП было частью акций протестов аграриев Польши. Они недовольны растущими ценами на топливо и удобрения, конкуренцией из-за рубежа и новыми экологическими нормами Евросоюза. Так, 19 марта Польша и Франция призвали к ограничению на украинский экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, в страны Европы. Кроме того, протесты проходили во многих странах Евросоюза.
В феврале еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что убытки европейского сельского хозяйства от упрощения правил торговли с Украиной за предыдущие два года составили €19 млрд. По его словам, до начала конфликта украинский экспорт в основном шел в Азию и Африку. Еврокомиссар призвал разработать меры, позволяющие перенаправить товары с Украины на традиционные рынки.
В 2022 году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны объединения беспошлинно, что ударило по фермерам Венгрии, Польши, Словакии и некоторых других государств. Эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерна с Украины на свои внутренние рынки.