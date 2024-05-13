Военнослужащие Молдовы и США проведут учения по высадке десанта

Ранее глава Минобороны Молдовы Анатолие Носатый заявлял, что в 2023 году Нацармия провела 19 военных учений, «в основном под присмотром западных инструкторов», а в нынешнем году продлен действующий «Индивидуальный план партнерства» республики с НАТО. При этом статья 11 Конституции страны закрепляет за Молдовой статус постоянного нейтралитета.