Военнослужащие Молдовы и США проведут учения по высадке десанта

По словам руководителя учений подполковника Иона Коцофанэ, более 200 молдавских и американских солдат выполнят прыжки с двух военных самолетов C-130 Hercules ВВС США, используя парашютную систему MC6/T-11.
«Бойцы батальона специального назначения Fulger, а также военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии США выполнят массовые показательные прыжки с высоты 350 метров по периметру территорий вблизи населенных пунктов Флорештского и Фалештского районов».
В Минобороны заверили, что во время тренингов будут соблюдены все меры безопасности.
Кроме того, в рамках учений до 16 мая будет осуществляться передвижение подразделений военной техники по дорогам республиканского значения в центре и на севере страны.
Ранее глава Минобороны Молдовы Анатолие Носатый заявлял, что в 2023 году Нацармия провела 19 военных учений, «в основном под присмотром западных инструкторов», а в нынешнем году продлен действующий «Индивидуальный план партнерства» республики с НАТО. При этом статья 11 Конституции страны закрепляет за Молдовой статус постоянного нейтралитета.
Согласно последним исследованиям, за присоединение к НАТО выступают только 28% граждан Молдовы, против — более 54%.