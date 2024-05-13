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Военнослужащие Молдовы и США проведут учения по высадке десанта

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Молдавские и американские военные проведут 13—14 мая тренинг по высадке десанта в рамках учений Swift Response («Быстрый ответ»), сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Источник: Sputnik.md

По словам руководителя учений подполковника Иона Коцофанэ, более 200 молдавских и американских солдат выполнят прыжки с двух военных самолетов C-130 Hercules ВВС США, используя парашютную систему MC6/T-11.

«Бойцы батальона специального назначения Fulger, а также военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии США выполнят массовые показательные прыжки с высоты 350 метров по периметру территорий вблизи населенных пунктов Флорештского и Фалештского районов».

сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны заверили, что во время тренингов будут соблюдены все меры безопасности.

Кроме того, в рамках учений до 16 мая будет осуществляться передвижение подразделений военной техники по дорогам республиканского значения в центре и на севере страны.

Ранее глава Минобороны Молдовы Анатолие Носатый заявлял, что в 2023 году Нацармия провела 19 военных учений, «в основном под присмотром западных инструкторов», а в нынешнем году продлен действующий «Индивидуальный план партнерства» республики с НАТО. При этом статья 11 Конституции страны закрепляет за Молдовой статус постоянного нейтралитета.

Согласно последним исследованиям, за присоединение к НАТО выступают только 28% граждан Молдовы, против — более 54%.