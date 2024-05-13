Дмитрий Холин продолжает числиться вице-губернатором Самарской области

Дмитрий Холин добровольно пошел на военную службу 28 сентября 2022 года. Ему, как депутату, полагалась отсрочка, но он сам от нее отказался. Он служил в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской армии сначала замполитом батальона, затем начальником отделения боевой подготовки в звании майора. Дмитрия Холина демобилизовали приказом командующим 2-й армии в феврале текущего года. Уже после этого его утвердили на должность вице-губернатора — главы администрации губернатора Самарской области. Приказ о демобилизации военная прокуратура в результате проверки признала незаконным и отменила, так как основания, указанные в рапорте Дмитрия Холина на увольнение из вооруженных сил, и легшие в основу приказа о демобилизации, не соответствовали нормам РФ. Ранее юрист пояснял «Ъ-Волга», что признание приказа о демобилизации недействительным фактически означает увольнение Дмитрия Холина из областного правительства.