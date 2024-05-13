Госдума утвердила вице-премьеров

Прошлое правительство России ушло в отставку 7 мая — в день инаугурации Владимира Путина. 11 мая президент утвердил новую структуру правительства: десять зампредов и 21 министр. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы список кандидатов. Именно он предложил кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера. Ранее эту должность занимал Андрей Белоусов, которого президент предложил назначить министром обороны.