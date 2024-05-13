Госдума утвердила вице-премьеров

На должности заместителей председателя правительства Госдума также утвердила:
- Татьяну Голикову (за выступили 362 депутата, против — 1). Она будет курировать деятельность Минздрава, Минтруда, Минкультуры и Федерального агентства по делам национальностей;
- Дмитрия Григоренко (за — 378, против — 1, воздержались — 55). Он продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Также под его координацию передадут цифровое развитие, связь и антимонопольную политику. Кроме того, Григоренко сохранит пост руководителя аппарата правительства;
- Александра Новака (за — 378, воздержались — 57). Он продолжит курировать топливно-энергетический комплекс. В ведение Новака также перейдет экономический блок правительства, где он будет курировать вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер;
- Алексея Оверчука (за — 378, воздержалось — 57). Он будет координировать деятельность России в рамках Евразийского экономического союза, вопросы сотрудничества со странами-участниками СНГ и содействия международному развитию;
- Дмитрия Патрушева (за — 433). Он будет курировать деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, а также вопросы экологии;
- Виталия Савельева (за — 378, воздержались — 57). Он будет координировать транспортную отрасль;
- Юрия Трутнева (за — 376, воздержались — 58). Он будет координировать работу вопросы госполитики в области социально-экономического развития субъектов Дальнего Востока и Арктики, создание и развитие свободных и особых экономических зон, а также территорий опережающего развития;
- Марата Хуснуллина (за — 374, воздержались — 61). Он продолжит курировать вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- Дмитрия Чернышенко (за — 432). К курируемым им сферам деятельности относятся Минобрнауки, Минспорта и Минэкономики в части развития туризма, Минпросвещения и Росмолодежь.
Прошлое правительство России ушло в отставку 7 мая — в день инаугурации Владимира Путина. 11 мая президент утвердил новую структуру правительства: десять зампредов и 21 министр. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы список кандидатов. Именно он предложил кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера. Ранее эту должность занимал Андрей Белоусов, которого президент предложил назначить министром обороны.