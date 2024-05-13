На допущенного к гостайне донского чиновника завели дело из-за ВНЖ Германии

В Волгодонске завели уголовное дело на сотрудника администрации, который не подал уведомление о наличии у него вида на жительство в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Ростовской области.
Мужчина на своей работе был допущен к сведениям, которые составляли гостайну, однако скрыл, что в 2004 году получил в Вуппертале ВНЖ.
«Совместно с семьей сестры он предпринял попытку эмиграции из России в Германию в целях объединения с общиной евреев, проживающей в Германии, в рамках реализуемой немецким правительством социальной программы поддержки представителей еврейской национальности», — пояснили в ведомстве.
Уголовное дело заведено по статье о неисполнении обязанностей по подаче уведомления о наличии документа, который позволяет постоянно проживать в иностранном государстве. Мужчине грозит штраф до двухсот тысяч рублей или до 400 часов обязательных работ.
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