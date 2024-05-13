Мэр Алексей Орлов: в Екатеринбурге нет проблемы с нехваткой мест в детских садах

В Екатеринбурге застройщики передали еще один детский сад на содержание городу. Дошкольное учреждение располагается в семейном квартал-парке «Каменные палатки» и украшено по мотивам знаменитой серии книг о Гарри Поттере. Расходы на его строительство взяли на себя «Гринвич недвижимость». В дошкольном учреждении смогут обучаться до 200 малышей.
— Наши застройщики проявили социально-ответственный подход. Жилой комплекс был сдан вместе с детским садом, он был построен за частные деньги. Наша задача теперь его полностью оснастить всем необходимым, — рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
На торжественной передаче садика городу, мэр отметил, что в настоящее время в Екатеринбурге нет дефицита с местами в детских садах, как и дефицита самих дошкольных учреждений.
— Сейчас количество дошкольников остаётся на стабильно высоком уровне, ведь население города растёт, строятся новые районы. Потребность в местах есть, но это не дефицит. Работа, которую мы проводим при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, позволяет нам обеспечить всех детей местами в детских садах, — отметил мэр Екатеринбурга.
Уже в сентябре детский сад сможет открыть свои двери и принять воспитанников.