Мэр Алексей Орлов: в Екатеринбурге нет проблемы с нехваткой мест в детских садах

В Екатеринбурге застройщики передали еще один детский сад на содержание городу. Дошкольное учреждение располагается в семейном квартал-парке «Каменные палатки» и украшено по мотивам знаменитой серии книг о Гарри Поттере. Расходы на его строительство взяли на себя «Гринвич недвижимость». В дошкольном учреждении смогут обучаться до 200 малышей.