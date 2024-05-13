Вице-мэр Новосибирска Терешкова уходит с должности

Она подчеркнула, что за время своей деятельности было сделано многое, включая важные проекты в области культуры, образования и благоустройства города. Терешкова отметила значимые достижения, такие как выделение собственного здания для театра Афанасьева, модернизация библиотек и начало работ по реконструкции музея имени Юрия Кондратюка.