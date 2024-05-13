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Вице-мэр Новосибирска Терешкова уходит с должности

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова решила завершить работу в мэрии города.

Источник: Сиб.фм

Она подчеркнула, что за время своей деятельности было сделано многое, включая важные проекты в области культуры, образования и благоустройства города. Терешкова отметила значимые достижения, такие как выделение собственного здания для театра Афанасьева, модернизация библиотек и начало работ по реконструкции музея имени Юрия Кондратюка.

Она также подчеркнула успешные международные и молодежные инициативы, а также значительный прогресс в благоустройстве городских парков и скверов.

«Я чувствовала гордость за то, что являюсь частью команды развития Новосибирска, людей творческих, созидающих, думающих, преданных городу. Мне очень повезло — я работала с настоящими профессионалами, верными своему делу. Но рано или поздно приходит время двигаться дальше», — написала Терешкова в своем телеграм-канале.